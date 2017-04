Webtipps – Jack Wolfskin #GoBackpack – großer Video-Wettbewerb und smarte Geldzurück-Aktion für Globetrotter

JACK WOLFSKIN geht zum Start der neuen Reisesaison neue Wege und initiiert unter dem Motto: „Go Backpack“ eine digitale Aktion, mit der die Idsteiner Outdoormarke junge Backpacker und Weltenbummler bei ihren abenteuerlichen Reisen unterstützen will. Dahinter versteckt sich letztendlich nichts anderes als eine charmante „Geldzurück-Kampagne“, an der sich jeder (Neu-)Kunde von JACK WOLFSKIN beteiligen kann. Alle Infios zur Kampagne sowie die in Zukunft hochgeladenen Beiträge der verschiedenen Teilnehmer können online abgerufen werden unter: www.go-backpack.com

Zeig Flagge, wenn du ein Abenteurer bist!

Wer bei der Aktion mitmachen will, muss nichts anderes tun, als sich ein neues Produkt aus der aktuellen JACK WOLFSKIN Kollektion kaufen und auf Reisen gehen. Denn mit dazu gibt es eine bunte und 56 x 56 cm große „Go-Backpack“ Flagge, die es anschließend in die Kamera zu halten gilt. Denn Ziel ist es, den eigenen Urlaubstrip via Smartphone zu dokumentieren und das Video auf der offiziellen Website hochzuladen wird. Aus allen Teilnehmern werden dann die besten 500 Backpacking-Videos gewählt, die dann gegen Vorlage des Kaufbelegs bis zu 200,- Euro des ursprünglichen Kaufpreises zurückerstattet bekommen.

HOBO KING – Reiserucksack für Globetrotter

Ein recht komischer Name für einen Rucksack, oder? Doch der Name ist durchaus Programm. Denn als Hobos bezeichnet man in Amerika jene legendären Vagabunden, die auf Güterzügen durch das ganze Land ziehen. Weltenbummler, die sich für den brandneuen Hobo King 85 Pack entscheiden, nehmen so etwas wie den Weltmeister im Backpacking auf die Reise mit. Warum? Weil sie nicht mit einem, sondern mit gleich zwei Packs aufbrechen. So sitzt oben auf dem Backpack noch ein Day-Pack, den man beim Sightseeing an jeder Destination leicht abnehmen und als Umhänge- oder Hüfttasche mit sich herumtragen kann. Und auch sonst hat der Lastenträger mit einem Volumen von 85 Litern und einem Eigengewicht von rund 3 kg jede Menge zu bieten – der perfekte Begleiter für Weltenbummler und Work&Travel-Fans. Preis: 299,95 Euro (UVP).