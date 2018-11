Dem Gerücht nach hat Helly Hansen einen Pakt mit den norwegischen Göttern geschlossen, um das Unmögliche zu schaffen: Eine Isolation, die noch leichter, dünner und wärmer ist, als die bisherigen Wärmeisolationen für Outdoor-Winterbekleidung auf dem Markt. Insgesamt vier Jahre dauerte die Entwicklung des neuen Füllmaterials bis auf der internationalen Sportmesse (ISPO) die neue Lifaloft(TM) Isolierung gelauncht werden konnte. Die ersten Lifaloft™ Produkte kommen erstmals in der neuen Winterkollektion 2018/19 zum Einsatz und umfassen insgesamt elf saisonübergreifende Styles – vom Hoodie über funktionale Westen bis hin zum knielangen Style. Jedes Jacket ist zudem mit einer 80g Lifaloft™ Isolierung und einer wasserabweisenden und winddichten äußeren Lage ausgestattet, die über eine PFC-freie DWR verfügt und bluesign® zertifiziert ist. Wir stellen euch das einzigartige Isolationsmaterial von Helly Hansen kurz vor und präsentieren mit dem Lifaloft Hybrid Insulator Jacket ein absolutes Highlight für die anstehende Wintersaison.

Funtkionales und synthetisches Isolationsmaterial für beste Performance im Wintersport

Das Konzept für die neue Lifaloft™ Isolation entstand aus einer intensiven Zusammenarbeit mit dem schwedischen Ski Nationalteam heraus, das seitens Helly Hansen gesponsert und ausgestattet wird. So sollte ein Material entwickelt werden, dass mehr Wärme und Vielseitigkeit gewährleistet und zugleich weniger Masse und Gewicht auf die Waage bringt. Benötigt wurde vor allem eine Ausrüstung, die beim Training mithalten kann, aber auch auf Reisen nicht zu viel Platz im Koffer einnimmt und sich leicht verstauen lässt. Die perfekte Grundlage lieferten die Lifa® Fasern von Helly Hansen, die bis dato bereits als zeitloses und leistungsstarkes Material überzeugen konnten. So wurden die Lifa® Fasern bereits seit den 70’er Jahren in Helly Hansens bewährten Baselayern eingesetzt und bieten seit jeher eine optimale Kontrolle der Körpertemperatur.

Die neue Lifaloft™ Isolation setzt sich aus 75% Lifa® Fasern und 25% PrimaLoft® Isolation zusammen, ist weniger füllig und rund 20% leichter als vergleichbare Alternativen aus Polyester. Zudem sorgt eine erhöhte Anzahl von winzig kleinen Lufttaschen dafür, dass die Wärme besser aufgenommen und gespeichert wird. Die Lifa® Fasern absorbieren Feuchtigkeit und eignen sich somit optimal für eine große Bandbreite an Bedingungen und sportlichen Aktivitäten. Aufgrunddessen überzeugen die mit Lifaloft™ isolierten Styles vor allem durch ein effektives Feuchtigkeitsmanagement und eignen sich perfekt für hochintensive Trainingseinheiten.

Helly Hansen Lifaloft Hybrid Insulator Jacket – preisgekrönte Hybrid-Jacke für beste Performance beim Wintersport

Ausgezeichnet mit dem Red Dot Award 2018 für Produktdesign ist die Hybrid-Jacke für Damen und Herren das Resultat aus wahrer Teamarbeit. So sind gleich mehrere Abteilungen an der Entwicklung beteiligt gewesen – von der Idee zum Produkt bis hin zum letztendlichen Isolationswunder. Oder um es mit den Worten von Philip Tavell (Category Managing Director für Ski, Mountain, Baselayer und Midlayer) zu sagen: “Es ist großartig, in der Lage sein zu können, Lösungen für Skiprofis zu entwickeln, die dabei sind, ihre Träume zu verwirklichen.” Demnach kombinierten die Profis von Helly Hansen die besten Technologien und entwickelten die vielseitigste und funktionalste Outdoorjacke für die kalte Jahreszeit, um die Bedürfnisse der Skiprofis zu 100% erfüllen zu können – sei es am Berg oder im Alltag. Kein Wunder also, dass die Hybrid-Jacke vom schwedischen Ski Nationalteam beim Training sowie in der Vorbereitung zur Weltmeisterschaft 2019 getragen wird.

Das Lifaloft Hybrid Insulator Jacket verfügt über einen leichten, wasserabweisenden und winddichten Außenstoff in Kombination mit einem glatten, dehnbaren Softshell. Dadurch lässt sich der Style ideal im Layering-System integrieren, gewährleistet perfekte Bewegunsgfreiheit und sorgt für eine optimale Kontrolle des Körperklimas. Die hydrophobe Lifa®-Faser nimmt kein Wasser auf und bleibt ohne Behandlung wasserabweisend, sodass diese Isolierungstechnologie ganzjährig und unabhängig von den Bedingungen bei jedem Abenteuern zum Einsatz kommen kann.

So hält das Material auch dann warm, wenn es doch einmal feucht werden sollte. Dem nicht genug besitzen die Lifa® Fasern einen kleineren ökologischeren Fußabdruck als andere Synthetik-Materialien, da ihre Herstellung weniger Wasser und Kohlenstoff erforderlich macht als bspw. Polyester. Das einzigartige Lifaloft™ Stepp-Design bietet zudem eine Faser- und daunensichere Stoffkonstruktion, damit keine Fasern migrieren können. Hinzu kommen noch zwei Handwärmetaschen mit gebürstetem Innenfutter sowie elastische Lycra-Abschlüsse an Kragen und Ärmeln für ein cleanes Finish.

Die Details im Überblick:

Besonderheiten: Slick face Stretchgewebe für mehr Komfort

Material: 100% Polyamid, PFC-freies DWR

Füllung: 100% Polyester, Lifaloft™ Isolation von Primaloft®

Größe: S-XXL

Farbe: Graphite BL, Olympian BL, Black

Preis: 179,95 Euro (UVP)

