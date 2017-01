Winter – Rother Bergverlag Neuer Skitourenführer für die Region rund um den Schwarzwald und die Vogesen

Vor mehr als einhundert Jahren haben sich tollkühne Männer im Schwarzwald die ersten Bretter an die Füße geschnallt und damit den Skisport erfunden. Bis heute gilt der Schwarzwald seitdem als fabelhafte Region fürs Skitourengehen. Denn zusammen mit den Vogesen auf der anderen Rheinseite besitzt dieses Mittelgebirge allerhand Potenzial für großartige Unternehmungen. Der neue Rother Skitourenführer »Schwarzwald mit Vogesen« präsentiert 39 abwechslungsreiche Skitouren inklusive einer mehrtägigen Skidurchquerung als besonderes Highlight.

39 Skitouren für Anfänger und Fortgeschrittene

Auch der neue »blaue« Rother Skitourenführer bietet von genussvollen Einsteigertouren auf Almwiesen bis hin zur hochalpinen Gletschertour jede Menge Vorschläge für jeden Geschmack und jedes Können – inkl. GPS-Daten zum Download. Neben den Klassikern an Feldberg und Herzogenhorn können neugierige Wintersportler zudem viel Neuland in manch abgeschiedenem Seitental entdecken. Zusätzlich zu den 39 Touren werden auch elf weitere Touren auf Skipisten vorgestellt, die vor allem Einsteigern in diesem Wintersportsegment für erste „Gehversuche“ dienen. Alle Touren werden mit detaillierter Anstiegsbeschreibung sowie einem Kartenausschnitt mit eingetragenem Wegverlauf vorgestellt. Kompakt und übersichtlich gibt es außerdem Infos zu Anreise, Anforderungen, Hangexposition und Lawinengefährdung. Der Autor Matthias Schopp ist selbst in der Nähe von Freiburg zuhause. Als leidenschaftlicher Skitourengeher kennt er die Region also wie seine eigene Westentasche und hat in diesem Rother Skitourenführer die schönsten Touren für alle Wintersportfans zusammengefasst.

Die Details:

Verlag: BERGVERLAG ROTHER

Autor: Matthias Schopp

Titel: Rother Skitourenführer Schwarzwald mit Vogesen 39 Skitouren

Inhalt: 128 Seiten mit 85 Fotos, 39 Tourenkärtchen im Maßstab 1:35.000 bis 1:75.000 sowie einer Übersichtskarte Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung Preis: 14,90 Euro (D) / 15,40 Euro (A) und SFr 19,90 (CH)