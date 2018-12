Weihnachten ist Geschenkezeit: Doch dabei sollten auch die zahlreichen bedürftigen Mitmenschen nicht vergessen werden. Aus diesem Grund ruft The North Face alle Frischluftfreunde und Outdoor-Fans dazu auf, vom 13. bis 23. Dezember 2018 in der Münchner Fußgängerzone vorbeizuschauen und sich an einer etwas anderen Spendenaktion zu beteiligen. Unter dem Motto „Kleidung spenden. Wärme schenken.“ werden in der bayerischen Metropole aussortierte Outdoor-Bekleidung, Winterschuhe oder Ausrüstung aller Marken in einem Pop-up Store gesammelt. Diese werden anschließend gründlich aufbereitet und durch eine gemeinnützige Organisation in München an Bedürftige und sozial benachteiligte Menschen verteilt. Als kleines Dankeschön für die aussortierten Stücke bekommen alle Spenderinnen und Spender einen Gutschein von The North Face, der bis Heiligabend in der Sendlingerstraße 11 und in den Pasing Arcaden eingelöst werden kann.

Wann: 13. bis 23. Dezember 2018, Montags bis Sonntags von 10.00 bis 20.00 Uhr

Wo: Alte Akademie in der Neuhauser Straße 8

Wie: Neben der St. Michael Kirche wird eine große Spendenbox aufgestellt

Was: Outdoor-Bekleidung, Schuhe und Ausrüstung aller Marken

