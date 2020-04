In einem gemeinsam von der Energiemarke Virta und der POW-Initiative (Protect Our Winters) initiierten Foto-Projekt wird der Klimawandel auf beeindruckende Weise sprichwörtlich in den Fokus gerückt. Denn durch das Ablichten und Gegenüberstellen alter Straßen-Snowboarding-Spots im Raum Helsinki in Finnland wird der Schneemangel in den Stadtzentren gegenüber dem Jahr 2012 mehr als nur deutlich.

Auf diese Weise wollen die Initiatoren sowohl Menschen als auch Unternehmen dazu ermutigen, sich der POW-Bewegung anzuschließen, um die Emissionen durch nachhaltiges Verhalten gezielt zu senken und das Klimabewusstsein weiter zu schärfen. Die beeindruckenden Vorher-Nachher-Aufnahmen stammen vom Fotografen Ville Vappula.