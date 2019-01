Für die Wintersaison 2019/20 erhält die Fritschi-Pin-Bindungsfamilie neuen Zuwachs mit einem innovativen Gesamtpaket an Performance: Die neue Fritschi Swiss Xenic 10 mit nur 280 Gramm, aber dafür mit 100% Sicherheit, Funktionalität und Komfort. Hatte das Schweizer Unternehmen mit den legendären Diamir Titanal die Sicherheit, den Bedienungskomfort und die Kraftübertragung der Alpinbindungen in eine leichte Tourenbindung integriert und mit der Vipec 12 und der Tecton 12 Pioniergeist bewiesen, komplettiert das neueste Modell die exklusive Seitwärtsauslösung vorne, die Alpin-Fersenbacken der Tecton und die vorher aufstiegsorientierten Pin-Bindungen mit der Sicherheit und den Eigenschaften der Alpinbindungen für rasante Abfahrten. Auf der ISPO 2019 in München wird die neue Bindung erstmals einem breiten Publikum vorgestellt.

Fritschi Xenic 10 – die neue Leichtigkeit beim Skitourengehen

Die Xenic 10 ist in der Kategorie der Leichtgewichte eine Klasse für sich: Hightech-Materialien machen sie leicht und stabil. Progressive Techniken verpackt in futuristisches, kompaktes Design bewirken neben viel Komfort und Sicherheit auch mehr Performance in der Abfahrt und machen aus nur 280g eine echte Tourenbindung. Nicht nur optisch, sondern auch technologisch ist die Xenic 12 durch und durch eine Fritschi. Sie bietet in ihrer Gewichtsklasse laut Hersteller ein unerreichtes Paket an Funktionalität.

Ein Verriegeln ist ab sofort nicht mehr nötig: Die Pin-Hebel der innovativen Fronteinheit verschieben sich horizontal und absorbieren so vertikal wirkende Kräfte. Ungewollte Auslösungen durch Schläge von unten werden verhindert, ohne dass man das System während der Abfahrt blockieren muss. Mit der Steighilfe als Hebel lässt die sich die Xenic 10 ganz leicht mit einer nur halben Drehung der Ferse von der Abfahrts- in die Aufstiegsposition umstellen. Der Stopper wird beim ersten Schritt automatisch arretiert.

Quelle: Fritschi Swiss Bindings

