Alles atmet auf, wenn nach dem kalten Winter die Frühlingssonne Natur und Menschen wärmt. Und doch wollen wir noch einmal Schnee unter den Brettern spüren. Den Firnhang hinuntercarven oder im Fun-Park ein paar Tricks probieren. Die Frühlingszeit ist für all jene Skifahrer die beste Saison, die es lieber ruhig auf der Piste mögen, die Sonne im Liegestuhl genießen und gfiariger* im Schnee unterwegs sein wollen. Im Tuxertal ist jedenfalls keiner verblüfft, wenn Ski-Fans bei milden Temperaturen in voller Montur die Unterkunft verlassen. Denn auch in den wärmeren Monaten bringt der kostenlose Skibus die Wintersportler in die Skigebiete der Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 mit seinen insgesamt 202 Pistenkilometern und 66 Liftanlagen!

Bis Mitte April locken die Eggalmbahnen, Rastkogelbahnen, Finkenberger Almbahnen und Mayrhofner Bergbahnen mit schneereichem Pistenvergnügen und gemütlichen Sonnenterrassen. Als Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet mit 60 Pistenkilometern bietet der Hintertuxer Gletscher über zwölf Monate hinweg ausreichend Schnee. Was dabei ganz besonders überzeugt: Firn, Powder, Sun und Fun.

* gfiarig: gemütlich, schön, gut – aus dem Zillertaler Wörterbuch; „gfiariger Schnee“ oder auch „gführiger Schnee“ – nach dem Lied „Der Winter, der is mir net zwider“ (1906) von Skipionier Otto Sirl – meint Schnee, in dem unsere Ski leicht wendbar sind; butterweich wie Pulverschnee oder griffig wie Firn!

Firn und feinster Pulverschnee in Österreichs einzigem Ganzjahresskigebiet

Sportliche Frühlingsgefühle entwickeln sich am besten vormittags, wenn der Ski auf dem griffigen Firn gleitet. Ski mit gut geschliffenen Kanten und ein frisch gewachster Belag sind dabei klar von Vorteil. Aber auch Pulverschnee-Liebhaber kommen ganz auf ihre Kosten: Am Hintertuxer Gletscher fällt bis weit in die Frühjahrsmonate hinein Schnee – somit steht traumhaften Abfahrten nichts im Wege.

Für Frühaufsteher gibt es am Hintertuxer Gletscher ein besonderes Schmankerl: Early Bird Skiing ab 07:45 Uhr. Einmal die frisch präparierten Pisten ganz für sich allein genießen. Den anschließenden Brunch mit Ausblick im Tuxer Fernerhaus teilt man dann gerne mit Freunden.

Fun und Contest im Betterpark Hintertux

Hoch her geht’s im Funpark Betterpark Hintertux, wo die Freestyle- und Snowboard Szene mit imposanten Sprüngen aufwartet, die dann bei so manchem Contest ihren Höhepunkt finden. Der Betterpark Hintertux ist von April bis Anfang Juni und von Mitte September bis Dezember geöffnet und damit allen anderen Anlagen in Österreich weit voraus. Im Als erster bereits im Herbst geöffnete Snowpark Österreichs ist der Betterpark Hintertux zudem Gastgeber des ersten Snowpark-Opening Europas.

Slopes und Style im Spaßparcours Funslope Hintertux

Selbstverständlich bieten die Skischulen auch im Frühling Skikurse für alle Leistungsgruppen an. Ein großer Vorteil: Im Frühjahr bietet sich die beste Gelegenheit, einen Privatkurs zu buchen. Wer selbst an seinem Ski-Stil arbeiten möchte, stattet am besten den Spaßparcours Funslope Hintertux mit Steilkurven, Schneewellen und Tunnel einen Besuch ab. Kiddies hingegen werden die Kidsslope-Hintertux oder die Kidsslope-Rastkogel mit Gletscherfloh Luis lieben.

Bergpanorama deluxe und Bootstour in der Gletscherspalte

Abseits der Piste bietet die Panoramaterrasse am Hintertuxer Gletscher auf 3.250 Metern Höhe einen atemberaubenden Blick von der Zugspitze über die Dolomiten bis zum Großglockner. Der 3.476 Meter hohe Olperer mit seinem pyramidenförmigen Gipfel ist ein weiteres markantes Fotomotiv.

Unbedingt besuchen sollte man auch den ganzjährig geöffneten Natur Eis Palast – eine begehbare Gletscherspalte für jedermann am Hintertuxer Gletscher. Dort stehen verschiedene Touren zur Auswahl wie die VIP- oder Jubiläums-Tour mit oder ohne Bootsfahrt. Mit Anmeldung gibt’s eigene Kinderführungen und 25 Meter unter der Piste sogar die Möglichkeit zum Stand Up Paddeling, Eisschwimmen oder Kajakfahren auf dem Gletschersee. Das glaubt euch daheim bestimmt niemand, außer ihr bucht euch das exklusive Fotoshooting in der Eiskathedrale gleich mit dazu.

Familienfreundliche Abenteuer

Wer noch mehr Berg braucht, taucht in das unterirdische Höhlensystem der Spannagelhöhle ein – die höchstgelegenste Marmor-Schauhöhle Europas. Ausgebildete Guides führen große und kleine Höhlenforscher vorbei an Stalagmiten, Sinterbildungen und Kristallen. Besonders Mutige können sich einen Platz beim mehrstündigen Höhlentrekking sichern.

Nach der Piste ist vor der Piste

Vom Fernerhaus am Hintertuxer Gletscher über das Berggasthaus Eggalm bei den gleichnamigen Eggalmbahnen bis hin zur Heidi’s Hütte bei den Rastkogelbahnen oder der Granatalm bei den Finkenberger Almbahnen, um nur einige Bergrestaurants der Ski & Gletscherwelt 3000 zu nennen: Hier finden wir immer einen Grund für Genuss-Pausen. Für Après-Ski sorgt unter anderem die Sommerbergalm, wo man an der Schirmbar ausgelassen den Frühling begrüßen kann. Partytiger besuchen eines der vielen Events mit nationalen und internationalen Künstlern.

3 Tipps für einen gelungenen Frühlings-Sonnen-Skispaß

Sonnenschutz: Sonnenschutzcreme mit hohem Fettanteil und hohem Lichtschutzfaktor mehrmals täglich auftragen, da die UV-Strahlung in der Höhe zunimmt.

Kleidung: Helm, Skibrille, Handschuhe, Skihose und -jacke dürfen auch im Frühjahr nicht fehlen! Doch das Thermo-Unterhemd wird gern gegen ein stylisches Tank-Top für die Sonnenterrasse getauscht, wo auch die Sonnenbrille zum Einsatz kommt.

Pausen und Trinken: Auch wenn du deinen Körper im Winter optimal auf den Frühlings-Skilauf vorbereitet hast, er braucht ein wenig Zeit, um sich auf die Höhe des Gletschers umzustellen. Regelmäßige Pausen und erhöhte Flüssigkeitszufuhr durch Suppen oder nicht-alkoholische Getränke sind Pflicht!