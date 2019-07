Unglaubliche 50 große und kleine Seen gibt es im Chiemgau. Dazu kommen die Flüsse Ache und Alz für Rafting- und Schlauchboot-Touren und die Traun, eines der besten Fliegenfischer-Reviere weltweit. Damit Gäste und solche, die es werden wollen, bei so einer Vielfalt nicht die Orientierung verlieren, gibt der Chiemgau Tourismus e.V. eine neue Wasserkarte heraus. Im Maßstab 1:75.000 werden darin die unzähligen Naturschönheiten und erfrischenden Wassererlebnisse im Chiemgau abgebildet. Ebenso mit eingezeichnet sind sämtliche Rad- und Wandertouren zum Thema Wasser wie bspw. der Chiemsee-Radrundweg, die Wanderung zum Staubfall in Ruhpolding oder die 16-Seen-Runde.

Auch die Stationen für frischen Fisch am Chiemsee und dem Waginger See sowie eine Übersicht der Bootsverleiher dürfen da nicht fehlen. Die kostenlose Wasserkarte kann telefonisch unter 0861/9095900 beim Chiemgau Tourismus e.V. angefordert werden. Nachhaltiger geht’s über die Website: www.chiemsee-chiemgau.info/wasser

Quelle: Chiemgau Tourismus e.V.

