Ziele – Heimgarten (1.790 m) & Herzogstand (1.731m): Sehenswerte Gratwanderung auf den beliebtesten Hausbergen der Münchner

Die Rundtour bzw. Gratwanderung vom Herzogstand (1.731) hinüber zum Heimgarten (1.790m) bzw. in umgekehrter Richtung zählt unweigerlich zu den beliebtesten Klassikern in den Walchen- und Kochelseebergen der Bayerischen Voralpen. Denn die beiden Münchner Hausberge sind ohne größere Mühe zu erreichen (der Herzogstand sogar via Bergbahn) und bieten einen fulminanten Rundumblick sowie ein Panorama erster Güte. Eines vorweg, wer die Tour machen will, sollte entweder mit zwei Autos starten und eines am jeweiligen Endpunkt abstellen, um mit dem zweiten Vehikel zum Startpunkt zu fahren. Oder aber man nimmt lange Wartezeiten auf den eher selten verkehrenden Bus in Kauf bzw. ein Taxi oder lässt sich abholen. Eine Umrundung zu Fuß ist nicht zu empfehlen und würde auch viel zu lange dauern.

Als Startpunkt empfehlen wir Ohlstadt bei Murnau, wo es vom Wanderparkplatz (rund 700m) los, anfangs über eine breite Forststraße (Weg 441) und später durch Kiefernwälder direkt steil bergauf gen Gipfel geht. Unterwegs bietet sich dann die Möglichkeit entweder über die Bärenfleckhütte oder die bewirtschaftete Käseralm aufzusteigen. Wer den Weg über die Bärenfleckhütte wählt, hat zumindest noch die Chance, vor dem Gipfelsturm auf den Heimgarten noch in Richtung Rauheck (1.590m) abzubiegen und das große Gipfelknipsen zu beginnen – immerhin sechs wären möglich. Auf dem Heimgarten angekommen, kann dann auf der gleichnamigen Hütte direkt unterhalb des Gipfels eine kleine Pause eingelegt werden. Über den Gratweg 441 geht es dann hinüber zum Herzogstand, wo sich die Touristenmassen bei schönem Wetter bereits stapeln. Unterwegs bieten neben einem kurzen Abstecher auf einen „Mini-Gipfel“ auch ein oder zwei Schlüsselstellen etwas Abwechslung, die mit etwas Geschick aber problemlos und schnell überwunden sind. Am Herzogstand selbst sollte man dann schnell das Weite suchen und auch den Berggasthof links liegen lassen. Kurz dahinter geht es über einen gewundenen Pfad hinunter zum Walchensee, der im Sommer eine willkommene Abkühlung bietet und von wo aus es anschließend wieder zum Startpunkt der Tour zurückgeht.

Die wichtigsten Infos zur Bergtour:

Anfahrt: ca. 1 Std. von München über die A95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen, dann über die Abfahrt Kochel/Murnau entlang der St. 2062 in Richtung Murnau, abbiegen auf die St. 2562 in Richtung Ohlstadt und der Beschilderung folgen zum Wanderparkplatz unterhalb des Heimgarten.

Startpunkt: Wanderparkplatz in Ohlstadt

Höchster Punkt: Heimgarten (1.790m)

Einkehrmöglichkeit: Heimgarten Hütte, Berggasthaus Herzogstand

Aufstieg: Heimgarten (ca. 2,5 Std.) und Gratüberschreitung zum Herzogstand (1,5 Std.)

Abstieg: zum Walchensee (ca. 2 Std.)

Höhenmeter gesamt: rund 1.300m

Anspruch: leicht bis mittelschwere Bergtour

Voraussetzungen: Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, gute Kondition, mind. 2-3 Liter Wasser, möglichst bei trockenem Wetter, Regenbekleidung, festes Schuhwerk, Badehose

Kartenmaterial: kompass Karte Nr. 5 “Zugspitze – Wettersteingebirge”