Ziele – Les Menuires & Saint Martin de Belleville Schneesicher von Dezember bis April – das französische Skigebiet „Les Trois Vallées“

Die beiden savoyardischen Bergdörfer Les Menuires und Saint Martin de Belleville liegen im Vallée des Belleville. Von dort aus haben sie Zugang zum legendären Skigebiet „Les 3 Vallées“, das mit über 600 Pistenkilometern und rund 200 Liftanlagen sowie zahlreichen Freeridehängen zu den größten Skigebieten der Welt gehört. Wir stellen euch das sympathische Kleinod in den franzöischen Alpen kurz vor und geben einen Überblick über die wichtigsten Programm-Highlights der anstehenden Wintersaison.

Friendly Menuires – kleine Freuden, große Emotionen

Bereits zu Beginn der Wintersaison am 9. Dezember erröffnet Les Menuires die kalte Jahreszeit mit einem visuellen Spektakel. So bringt der bekannte Designer Laurent Fachard im Rahmen eines Laserlicht-Experiment die Croisette zum leuchten, dessen performance bereits in der Stadt Lyon gefeiert wurde. Gleich im Anschluss lockt das „Les Menuires Geek Festival“ – ein einzigartiges Entertainment- und Technologie-Wochenende mit In- und Outdoor-Aktivitäten, bei dem Technik und Spiele sowie JUng und Alt aufeinandertreffen. Besonderes Highlight sind dabei die Schneespiele, die u. a. auf der bekannten TV-Serie „Game of Thrones“ aufbauen und von modernsten Laser- und Fototechniken begleitet werden.

Im März feiert die „European Gay Ski Week“ ihr 10-jähriges Jubiläum. Die sogenannte EGSW verbindet ein einzigartiges Ski- und Snowboarding-Erlebnis mit hochkarätigem Kabarett und Partys, die von internationalen Clubs und DJs ausgerichtet werden. Und im April dreht sich während der „YogiSki Week“ eine Woche lang alles nur um die Themen Wohlbefinden und Entspannung – und natürlich auch ums Skifahren. Bei dem riesigen Wintersport-Angebot kommen aber auch auch die Genießer nicht zu kurz, die sich dank Spitzengastronomie sowie ausgesprochen komfortablen Hotels und Chalets rundum verwöhnen lassen können. Somit eignen sich die beiden Orte sowohl für Wintersportler, die hervorragende Gastronomie zu schätzen wissen, aber auch für Tiefschnee-, Skitouren- und Freeride-Fans, die sich auf unberührte Powderhänge freuen. Mehr Infos rund um das Skigebiet „Les 3 Vallées“ und attraktive Spezialpackages gibt’s unter: www.lesmenuires.com