Die “Trans Bayerwald” bietet Mountainbike- und Radsport-Fans ein unvergessliches Outdoor-Abenteuer, die erst im Jahr 2018 eröffnet wurde. Die vollständig ausgeschilderte Route führt in zwei 7-Tages-Etappen durch die wohl schönsten Regionen des Bayerischen Walds. Auf einer Rundstrecke zwischen Furth im Wald und Passau werden dabei insgesamt rund 700 Kilometer Länge und über 17.000 Höhenmeter zurückgelegt. Damit kann die Strecke locker als Alternative zur TransAlp mithalten. Mit dem Unterschied, dass die 14 Etappen fahrtechnisch weniger anspruchsvoll sind, aber konditionell mindestens genauso stark herausfordern und landschaftlich nicht minder spektakulär ausfallen. Kostenloses Infomaterial zur Route kann per E-Mail unter info@trans-bayerwald.de angefordert werden. Weitere Infos gibt’s auf der offiziellen Website: www.trans-bayerwald.de

Die siebentägige Nordroute – Expedition auf zwei Rädern durch den Nationalpark Bayerischer Wald

Die “Trans Bayerwald” ist in zwei 7-Tages-Etappen aufgeteilt. Die Nordroute verläuft auf rund 361 Kilometern und 8.350 Höhenmetern von der der Drei-Flüsse-Stadt Passau bis nach Furth im Wald und durchquert dabei den ältesten Nationalpark Deutschlands mit seiner faszinierenden Natur. Dabei orientiert sie sich am Grenzkamm zwischen dem Bayerischen Wald und dem Böhmischen Šumava. Wilde Wälder, Ursprünglichkeit und absolute Ruhe zeichnen die Strecke aus. Aber natürlich gibt´s für Mountainbiker auch erhabene Gipfelerlebnisse, zum Beispiel auf dem Dreisessel oder dem Großen Arber.

Tag 1: Von Passau nach Wegscheid – 45 km, 900 hm

Tag 2: Von Wegscheid nach Waldkirchen – 45 km, 950 hm

Tag 3: Von Waldkirchen nach Mitterfirmiansreut – 63 km, 1.800 hm

Tag 4: Von Mitterfirmiansreut nach Spiegelau – 55 km, 1.100 hm

Tag 5: Von Spiegelau nach Zwieslerwaldhaus/Bayerisch Eisenstein – 45 km, 1.000 hm

Tag 6: Von Zwieslerwaldhaus/Bayerisch Eisenstein nach Lam – 65 km, 1.600 hm

Tag 7: Von Lam nach Furth im Wald – 43 km, 1.000 hm

Die siebentägige Südroute – anspruchsvolle Radl-Tour mit großartigen Erlebnismomenten

Die Südroute der Trans Bayerwald ist gut 30 Kilometer kürzer als die Nordroute und verläuft von der Drachenstadt Furth im Wald durch den Vorderen Bayerischen Wald zurück zum Ausgangsort Passau. Dabei überwinden die Mountainbiker stolze 8.300 Höhenmeter. Aber keine Sorge – nach teils steilen Anstiegen wie im Gibachtmassiv gibt es immer wieder anschließende, moderate Abschnitte zum Durchschnaufen und Innehalten. Ideal, um die reizvolle Landschaft oder den Blick auf Burgruinen, Abteien oder Klöster zu genießen. Die bekannten MTB-Hotspots des Bayerischen Waldes wie Sankt Englmar und der MTB Zone Bikepark Geisskopf in Bischofsmais liegen ebenfalls auf der Route.

Tag 1: Von Furth im Wald nach Rötz – 49 km, 1.000 hm

Tag 2: Von Rötz nach Stamsried – 37 km, 900 hm

Tag 3: Von Stamsried nach Falkenstein – 54 km, 900 hm

Tag 4: Von Falkenstein nach Sankt Englmar – 42 km, 1.500 hm

Tag 5: Von Sankt Englmar nach Bischofsmais – 62 km, 1.800 hm

Tag 6: Von Bischofsmais nach Eging am See – 64 km, 1.500 hm

Tag 7: Von Eging am See nach Passau 36 km, 700 hm

Über das Gemeinschaftsprojekt Radrunde:

In partnerschaftlicher Leistung verschiedenster Interessengruppen wurde die bestmöglichste Routenführung gesucht, um die Strecke ganz selbstverständlich in bestehende Infrastrukturen sowie Natur- und Kulturlandschaft einzufügen. Gefördert wird das Projekt durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER). Projektträger ist der Tourismusverband Ostbayern e.V. Das Projekt wird finanziert von den Landkreisen Cham, Regen, Freyung-Grafenau, Straubing-Bogen, Deggendorf und Passau. Unterstützt wird das Projekt auch von den Bayerischen Staatsforsten und den Gemeinden des Bayerischen Waldes.

Quelle:Tourismusverbandes Ostbayern e.V.

