News – Summits of my Life Path to Everest” – das große Finale für Kilian Jornets Kinderträume

Am 01. März 2018 feierte der Doku-Film “Path to Everest” über die Doppelbesteigung des Mount Everest durch Kilian Jornet im Mai 2017 in Bilbao (Spanien) seine Premiere. Darin wird auch die Lebensgeschichte des Salomon-Athleten von seiner Kindheit bis zur Realisierung seines persönlichen Projekts “Summits of My Life” gezeigt, im Rahmen dessen der Ausnahmesportler über fünf Jahre hinweg Geschwindigkeitsrekorde in den Bergen dieser Welt setzte.

Summits of My Life – wenn Kinderträume real werden

Schon als kleiner Junge erstellte Kilian Jornet eine Liste aller Rennen und Gipfel, die er später einmal gewinnen bzw. besteigen wollte. Die Besteigung des höchsten Berges unserer Erde markierte nun das Ende des persönlichen Projekts ‘Summits of My Life’. “Ich habe auf dem Weg dorthin viel gelernt und Berge erklommen, von denen ich seit meiner Kindheit geträumt habe. Unterwegs habe ich viele tolle Menschen aus der ganzen Welt getroffen und freue mich nun, all diese Momente mit jedem, der den Film sieht, teilen zu können”, so Kilian Jornet bei der Premiere von “Path to Everest”.

Der unter der Regie von Sébastien Montaz-Rosset und Josep Serra erstellte Dokumentarfilm begleitete den Salomon-Athleten über insgesamt fünf Jahre hinweg. Dabei entstanden ist ein intimes Porträt, das seine Ängste, Widersprüche und sein Streben nach neuen Herausforderungen zeigt. Auch Beiträge von herausragenden Bergsteigern wie Reinhold Messner, Jordi Canals, Jordi Tosas und Peter Habeler sowie Jornet nahestehenden Personen wie Emelie Forsberg, Bruno Brunod und Sébastien Montaz-Rosset sind Teil des beeindruckenden Filmwerks. Darüber hinaus gibt die Doku auch einen Überblick zur Geschichte der Everest-Expeditionen seit dem frühen 20. Jahrhundert.