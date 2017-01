News – Suunto / Amer Sports: Spartan Ultra – die smarte GPS-Uhr für Outdoorsportler, Athleten und Abenteurer

Nach der beliebten Ambit-Serie präsentiert Suunto die nächste Generation an Multisport-Uhren: Spartan Ultra. Neben einem Farb-Touchscreen überzeugt das neue Highend-Modell durch zahlreiche voreingestellte sportartspezifische Trainingsformen und -programme. Zum Rundum-Angebot gehören neben insgesamt vier verscheidenen Modellen auch eine neue App für iPhone und Android. Die neuen GPS-Uhren werden ab August 2016 zum Preis von 649,- bis 749,- Euro (UVP) im Fachhandel erhätlich sein. Weitere Infos zur Smartwatch gibt es hier.

Smartwatch für Abenteurer und ambitionierte Athleten

Die SUUNTO Spartan Ultra ist bis zu einer Tiefe von 100 Metern wasserfest und mit einem langlebigen Farb-Touchscreen ausgestattet, der durch seine gute Sichtbarkeit auch in hellem Sonnenlicht überzeugen soll. Das Gehäuse der Uhr besteht aus mit Polyamid verstärkter Glasfaser, Saphirkristallglas und einer Edelstahl- oder Titan5-Lünette. Für Multisport-Abenteuer bietet die SUUNTO Spartan Ultra neben einer Vielzahl an Navigationsmöglichkeiten auch die bekannten Features wie den barometrischen Höhenmesser mit FusedAlti™, einen digitalen Kompass und eine langlebige, fest verbaute Batterie. Die SUUNTO Spartan Kollektion beinhaltet vier Modelle: All Black Titanium, Stealth Titanium, Weiß und Schwarz. Jedes davon ist erhältlich mit oder ohne den SUUNTO Smart Sensor für die Überwachung der Herzfrequenz.

Mini-Computer fürs Handgelenk

Die neue SUUNTO Spartan Ultra ist ein wahres Multitalent, das über zahlreiche voreingestellte Modi für spezifische Trainingsformen und Aktivitäten verfügt. Läufer können beispielsweise einen „Basis-Lauf-Modus“, einen „Intervall-Running-Modus“ oder einen „Trail-Running-Modus“ wählen, die jeweils alle wichtigen Informationen für ein effektives Training beinhalten. Darüber hinaus gibt die neue Serie auch einen Überblick über die Belastung des Athleten, die Pausen- und Erholungsphasen und den persönlichen Fortschritt. So lässt sich der Trainingsplan individuell anpassen und optimieren. Die Uhr bietet dem Sportler zudem die Möglichkeit, sein Befinden und seinen physischen Zustand nach dem Workout zu vermerken. Außerdem überwacht die smarte GPS-Uhr die Aktivitäten des Sportlers 24 Stunden lang an sieben Tagen die Woche – mit täglichen und wöchentlichen Ergebnissen, dem Kalorienverbrauch und der aktiven Zeit. Alle Daten können natürlich via der Online-Plattform Movescount analysiert werden.