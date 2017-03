Testbericht – Trailrunning-Schuhe 2017: Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Laufschuhe für Trailrunner und Bergläufer

Wer sich abseits befestigter Wege und im Gelände laufender Weise bewegt, braucht aufgrund des sich ständig wechselnden Untergrunds auch ein anderes Schuhwerk. So muss ein Trailrunningschuh sowohl auf weichem Waldboden, in felsigen Passagen, auf gefrorenem Boden oder in schlammigem Terrain zurecht kommen. Während beim reinen Straßenlauf vor allem die Dämpfung eine große Rolle spielt, geht es beim Trailrunning in erster Linie um Traktion, ein griffiges Sohlenprofil und eine optimale Passform. Mindestens genauso wichtig ist aber auch die Schutzfunktion der Trailschuhe, weshalb Zehenkappen und seitlich hochgezogener Geröllschutz keine Seltenheit in dieser Schuhkategorie sind. Viele Bergsportler nutzen Trailschuhe daher gerne auch als leichte Zustiegsschuhe, um flexibler und vor allem „unbelasteter“ unterwegs zu sein. Wir haben über einen längeren Zeitraum insgesamt acht Modelle von adidas Terrex, Dynafit, Salomon, Salewa und The North Face getestet, die beim Einsatz auf der Kurz-, Mittel- und der Langdistanz unterschiedliche Stärken und Schwächen besitzen.

adidas TERREX Agravic Speed: Recht schmaler und extrem leichter Laufschuh für kurze Trails

Mit 250 Gramm zählt der AGRAVIC Speed aus der TERREX-Serie zu den bisher leichtesten Geländelaufschuhen, die adidas Outdoor je entwickelt hat. Der wettkampffähige Trailschuh verfügt über eine sockenartige Konstruktion aus hochatmungsaktivem EVA-Material mit viel Mesh. Während die EVA-Mittelsohle eine durchschnittliche Dämpfung für kürzere Distanzen verspricht, sorgt die Laufsohle mit Nockenprofil aus Continental Gummi für optimale Griffigkeit. Dank des minimalsistischen Designs ist er der perfekte Schuh für schnelle und kürzere Geländeläufe. Gewicht: 250g (bei UK 8 1/2), Preis: 129,95 Euro (UVP).

Das aF-Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:



Der TERREX AGRAVIC Speed fällt wirklich sehr schmal aus und ist daher für Läufer mit breiteren Füßen eher weniger geeignet. Aufgrund der Gewichtseinsparungen und des hohen Mesh-Anteils leiden zudem ein wenig die Dämpfungseigenschaften sowie der Seitenhalt. Dennoch kann er als ultraleichter Wettkampfschuh in weniger ruppigen Trails durchaus punkten und bringt Trailrunner auf der Kurzdistanz leichtfüßig ins Ziel.

+ sehr geringes Gewicht

+ maximale Atmungsaktivität

+ optimaler Grip auf jedem Untergrund

– sehr schmal geschnitten

– relativ geringe Dämpfung

– Material anfällig gegen Schäden

adidas TERREX Agravic GTX: Robuster, wasserdichter und etwas schwerer Trailrunningschuh

Der dank GORE-TEX® Membrane wasserdichte Multifunktionsschuh bietet laut adidas TERREX die reaktionsfreudigste Dämpfung, die ein Trailrunningschuh im hauseigenen Sortiment je geboten hat. Grund dafür ist eine mit der sogenannten boost™ Technologie ausgestattete Zwischensohle, die bei jedem Schritt die aufgebrachte Energie zurückführen soll. Und damit es an wärmeren Tagen nicht allzu heiß wird, soll das aus atmungsaktivem Sandwich-Mesh gefertigte Futter für ein optimales Fußklima sorgen. Für die nötige Sicherheit und Strapazierfähigkeit sorgen abriebfeste Verschweißungen sowie eine gummierte Zehenkappe. Zuverlässigen Grip verspricht zudem die Außensohle aus rutschfestem Continental™ Gummi, die auch bei Nässe ordentlich zupacken soll und vom „Trail King“ Mountainbike-Reifen inspiriert ist. Gewicht: 361g (bei UK 9 1/2), Preis: 149,95 Euro (UVP).

Das aF-Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:



Der TERREX AGRAVIC sorgt dank seines robusten Obermaterials und der Zehenkappe nicht nur für den nötigen Schutz, sondern auch für den entsprechend guten Seitenhalt und viel Stabilität. Allerdings geht das auch zu Lasten der Flexibilität und des Gewichts. Die etwas härtere Dämpfung sowie die griffige Profilsohle ermöglichen zwar eine gute Kontrolle in steinigem und verblockten Gelände, dennoch ist der Schuh nicht agil genug und zerrt auf Dauer doch recht schwer am Fuß. Dadurch sich der Laufschuh am besten für kurze bis mittlere Laufstrecken eignet.

+ robustes Außenmaterial

+ optimale Kontrolle dank gutem Grip

– etwas steife Sohle

– relativ hohes Gewicht

Dynafit Feline Vertical Schuhe: Leichter und wenig gedämpfter Wettkampf-Schuh für maximale Kontrolle im Gelände

Der Feline Vertical eigent sich vor allem für kurze bis mittellange Geländeläufe, bei denen die Strecke in erster Linie steil bergauf führt. Hierfür ist der Laufschuh mit extra-griffigen Stollen und einer Vibram Megagrip Sohle ausgestattet. Die eng anliegende Passform sowie die recht geringe Sprengung der Zwischensohle machen den Trailrunning-Schuh zu einem fleiblen Performer in den Bergen, der mithilfe des Quicklacing Systems mit nur einem Handgriff an die jeweiligen Bedingungen angepasst werden kann. Für zusätzlichen Halt im Schuh sorgt zudem das verstärkte, aber dennoch hochatmungsaktive Obermaterial. Sprengung: 4mm, Gewicht: 250 g, Preis: 169,95 Euro (UVP).

Das aF-Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:



Der Feline Vertical ist ein passgenauer Laufschuh für schmale und mittelbreite Füße gleichermaßen, der aufgrund seiner geringen Sprengung für direkten Bodenkontakt und eine unmittelbare Kraftübertragung sorgt. Dadurch leidet allerdings auch etwas die Dämpfung, weshalb der Schuh eher nur für kürzere Distanzen herhalten sollte. Aber ansonsten überrascht er durch minimales Gewicht, eine gute Passform und viel Vortrieb. Auch der Seitenhalt fällt trotz des leichten Außenmaterials überraschend gut aus. Größtes „Manko“ sind einzig und allein die recht klein ausfallenden Größen, weshalb man eher eine Nummer größer als sonst üblich wählen sollte. Getestet haben wir ihn auf der Kurzdistanz beim Dynafit Skyrun Extreme in Limone am Gardasee.

+ für breite wie auch schmale Füße geeignet

+ schnelle Anpassung dank Speedlacing System

+ optimaler Grip

– relativ geringe Dämpfung

– nicht allzu viel Seitenhalt

Salewa MS Lite Train – flexibler Trailschuh mit neuem Michelin-Sohlenkonzept und ausgefeilter Passform

Der Lite Train ist aus widerstandsfähigem Mesh-Material gefertigt, das den Laufschuh angenehm leicht macht und selbst an warmen Tagen für ein optimales Fußklima sorgt. Die Sohlenkonstruktion ist auf die verschiedenen Untergründe in wechselhaftem Gelände ausgelegt, weich und flexibel. Für eine ausgewogene Mischung aus Unterstützung, Flexibilität und anatomischer Passform im Mittelfußbereich sorgt zudem das 3F Total System. Die griffige Laufsohle mit ausgeprägtem Stollendesign stammt vom Gummi- und Reifenspezialisten Michelin, wobei Gummierungen am Zehenbereich und an der Ferse den Schuh vor Abrieb schützen sollen. Damit ist der Laufschuh speziell für schnelle Aktivitäten auf Bergpfaden sowie für kürzere bis mittlere Distanzen oder schnelle Trainingsläufe ausgelegt. Sprengung: 6mm, Gewicht: 245 g, Preis: 139,95 Euro (UVP).

Das aF-Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Eines ist sicher, im recht schmal geschnittenen Lite Train dürften sich viele Läufer wohlfühlen. Warum? Weil der Trailschuh einfach wahnsinnig bequem ist und dank seiner ausgezeichneten Passform sogar breiteren Füßen einen angenehmen Tragekomfort bietet. Wer generell leichter schwitzt, wird ebenfalls seine helle Freude haben, denn dank des atmungsaktiven Mesh-Materials bleiben die Füße selbst an wärmeren Tagen weitestgehend trocken. Auch in punkto Gewicht braucht man dem wirklich leichten Schnürschuh nichts vorzumachen. Doch was hier eingespart wird, fehlt leider bei der Dämpfung und hinsichtlich unterstützenden Eigenschaften der Sohle. So fällt das Laufgefühl recht schwammig aus und das Wurzelweg auf Waldwegen ist doch deutlich spürbar. Dadurch ermüdet der Fuß recht schnell und muss viel arbeiten. Etwas enttäuscht wurden vor allem die Erwartungen was den Grip der Außensohle von Michelin angeht. Denn auf nassem Steinen kam sie schon ziemlich häufig ins Straucheln.

+ hervorragende Passform

+ extrem leicht

+ optimales Fußklima

+ direkte Kraftübertragung

– mittelmäßige Dämpfung

– recht schwammiges Laufgefühl

– zu wenig Grip auf nassem Untergrund

Salomon Speedcross 4 GTX® – Neuauflage eines Klassikers mit noch mehr Komfort und noch weniger Gewicht

Im Winter 2016/17 stellt die französische Outdoormarke Salomon die nächste Generation der beliebten Modellserie SpeedCross vor. Der SpeedCross 4 GTX® ist ein leichtgewichtiger Trailrunning-Schuh für einfache, aber technische Trails. Die Neuauflage bietet demnach noch mehr Komfort, eine verbesserte Stand- und Rutschfestigkeit sowie eine atmungsaktive und wasserdichte Gore-Tex®-Membran für ein optimales Fußklima. Neben Schuzunge und Ferse wurde auch die Außensohle bearbeitet. Gleich bleibt hingegen das Dämpfungssystem mit seiner Kombination aus Salomon Zwischensohle (SCS), Sensifit™ mit Quicklace und Zehenschutzkappe. Gewicht: 330 g, Sprengung: 10mm, Preis: 159,95 Euro (UVP).

Das aF-Gesamtfazit – die Vor- und Nachteile im Überblick:

Der SpeedCross 4 von Salomon ist definitiv für die Berge gemacht und fühlt sich vor allem in verblockten Trails zuhause. Die Sohle sorgt für eine hervorragende Dämpfung und dank der gezackten Profilnoppen für jede Menge Vortrieb. Auch in puncto Passform kann der Trailrunning-Schuh überzeugen, dehnt sich bei Wärme aber etwas aus und stößt bei technisch anspruchsvollen Strecken irgendwann an seine Grenzen. Damit ist er der perfekte Allrounder für ausgdehnte Trails und kurze Zustiege zum Fels. Wir haben den SpeedCross4 in den Ammergauer Alpen getestet.

+ hervorragende Dämpfung

+ komfortable Passform

+ bietet guten Seitenhalt

+ extrem griffige Sohle

+ praktisches Quicklacing-System

+ leicht und denoch stabil

– bei steigenden Temperaturen wird es recht warm im Schuh

– schwammiges Laufgefühl je nach Strecke

– Stolpergefahr durch hochgezogene Profilnoppen

Salomon Sense Pro Max 2: Leichter Trainingsschuh für Einsteiger